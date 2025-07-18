شكرا لقرائتكم خبر عن هزت العاصمة صنعاء...من هم آل بادي؟.. القصة وراء اعتداء وحشي على طفل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء، مساء اليوم، القبض على المتهمين في واقعة الاعتداء الوحشي على طفل داخل محل تجاري بحي القادسية، وذلك عقب تداول واسع لمقطع فيديو يوثّق تفاصيل الجريمة، التي هزّت الرأي العام وأثارت موجة غضب شعبي عارمة.



ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة دخول الطفل ضياء العامري، البالغ من العمر ثماني سنوات، إلى أحد المحال، قبل أن يتعرض لاعتداء مروّع من قِبل اثنين من ال بادي ، دون أي مبرر واضح، في مشهد وصفه ناشطون بأنه "انتهاك صارخ لبراءة الطفولة".



وأفادت مصادر طبية بأن حالة الطفل الصحية مستقرة، رغم إصابته بكدمات في وجهه وتحت عينيه، نتيجة ما وصفه متابعون بـ"اعتداء وحشي من قبل وحشين بشريين" ينتميان إلى أسرة آل بادي والذان اتهما الطفل بسرقة مفتاح السيارة والتي اعتبرها البعض غير مبررة للضرب المبرح .



وسرعان ما تحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، دفعت الجهات الأمنية إلى التحرك السريع، حيث تم تحديد هوية الجناة والقبض عليهما خلال وقت قصير من تداول المقطع، تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة.



وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة، وسط مطالبات شعبية مشددة بمحاسبة المعتدين بأقصى العقوبات، واتخاذ إجراءات صارمة لردع من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأطفال وسلامتهم، في بلد أنهكته الحرب وتفاقمت فيه الانتهاكات ضد الطفولة.