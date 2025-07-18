شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصفّون مواطن بعد استغاثته "أنا وأطفالي ميّتين جوع" (مأساة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة مروعة أثارت غضبًا واسعًا، أقدم مسلحون حوثيون على تصفية المواطن فايز عبدالله مفلح البداي من منطقة الحداء بمحافظة ذمار، وذلك بعد ساعات من نشره استغاثة مؤثرة على موقع فيسبوك قال فيها: "أنا وأطفالي ميّتين جوع".

وداهم مسلحون حوثيون منزل البداي، بمساعدة قريب له يُعرف بتعاون مع الجماعة. وعندما قاوم البداي محاولة اعتقاله، أطلق المسلحون النار عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور.

الأكثر صادمًا في هذه الجريمة هو محاولة الحوثيين إخفاء جريمتهم، حيث قاموا بدفن جثة البداي مدّعين أنه توفي بذبحة صدرية، في محاولة لتضليل الرأي العام وطمس حقيقة ما حدث.

