شاهد بالفيديو...هذا ما قاله الشيخ ‘‘زيد أبوعلي’’ في مقابلة تلفزيونية قبيل وفاته بيوم واحد

عدن - ياسمين التهامي - أثارت وفاة عميد البرلمانيين اليمنيين، الشيخ زيد محمد أبوعلي، عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، تكهنات حول أسباب وفاته، والتي جاءت بعد يوم واحد من مقابلة تلفزيونية مطولة.

وظهر أبوعلي، في حديث مطول خلال برنامج "حصاد السنين" على قناة السعيدة، يوم الأربعاء، تحدث فيه عن سيرته الذاتية، والكثير من المواقف التي عايشها وكان شاهدًا عليها، بما فيها حروب المناطق الوسطى التي كان له دور في إخمادها.

وتحدث الشيخ القبلي اللواء أبوعلي، عن علاقته بالرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وأدواره في الكثير من الأحداث والأزمات التي شهدتها البلاد.

وفي آخر حديثه، ردد الشيخ أبوعلي، الأبيات الشعبية، التي تقول:

"يا العافية ودعتك الله .. والموت حيا به مياتي

إذا تولى الأمر رجعي .. فموتي أبقى من حياتي". وهي ما اعتبرها البعض رسالة صريحة للمليشيات الحوثية.

وتوفي يوم الخميس، السيخ أبوعلي، قالت بعض المصادر إن الوفاة إثر ذبحة صدرية مفاجئة، فيما تشير مصادر أخرى إلى تسميمه من قبل المليشيات الحوثية.

ونعى عدد من القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين، الشيخ أبوعلي، مشيدين بأدواره ومواقفه الوطنية، وثباته على الموقف الجمهوري رغم اختياره البقاء في صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.