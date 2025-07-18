شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي سعودي يهاجم التحالف.. صنعتُم رؤساء ومجالس وفصائل.. وتنتظرون دولة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه الكاتب والمحلل السياسي السعودي، المهندس سلطان الطيار، انتقادات حادة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لا سيما السعودية والإمارات، على خلفية ما وصفه بـ"العبث السياسي والعسكري" الذي أدى إلى تفتيت المشهد اليمني وإعاقة جهود الاستقرار.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قارن الطيار بين تعاطي حلفاء سوريا مع الأزمة هناك، وبين ما وصفه بـ"التفكيك المتعمد" الذي مارسه التحالف في اليمن. وقال: "تتحرك عشائر سوريا صفاً واحداً خلف قيادتها الشرعية لأن حلفاء سوريا لم يعزلوا الشرع، ولم يشكلوا 8 رؤساء، ولا أنشأوا المجلس الانتقالي لإدلب، ولا الحزام الأمني لدمشق، ولا النخبة الحلبية، ولا درع الشام، ولا حراس اللاذقية".

وأضاف في لهجة لاذعة: "يا تحالفنا، ملأتم اليمن فصائل مسلحة، وتريدون نتائج استقرار؟ هذا محال... محال".

وتعكس تدوينة الطيار انتقادات متزايدة في الأوساط الفكرية والإعلامية الخليجية للأداء السياسي والعسكري للتحالف العربي في اليمن، خاصة بعد مرور أكثر من ثمانية أعوام على انطلاق عملياته دون تحقيق استقرار حقيقي أو حسم للصراع.



ويحمّل منتقدون التحالف مسؤولية تشظي السلطة الشرعية اليمنية، وتكريس الانقسامات على الأرض عبر دعم تشكيلات وفصائل متعددة، بعضها يعمل خارج إطار الدولة، ما ساهم – وفق مراقبين – في تعقيد المشهد السياسي وتقويض فرص الحل المستدام.

وتأتي تصريحات الطيار في وقت تتزايد فيه الدعوات لمراجعة استراتيجية التحالف في اليمن، والتركيز على مسار سياسي شامل يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوحّد القرار تحت مظلة وطنية واحدة، بعيداً عن الحسابات الفصائلية والتحالفات المؤقتة.

