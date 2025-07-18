شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محاولة اغتيال فاشلة تستهدف قائداً عسكرياً بارزاً في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا العميد ناصر علي القحيح، قائد اللواء 165 مشاة ومدير عام مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه ظهر الخميس في مدينة المجمع بمركز محافظة مأرب اليمنية.

وأفادت مصادر عسكرية أن مسلحين مجهولين أطلقوا رصاصاً كثيفاً على الموكب قبل أن يفرّوا.





ووفقاً للمصادر، تسبب الهجوم في أضرار مادية كبيرة لإحدى المركبات المرافقة، بينما نجا القائد العسكري وأفراد حمايته دون إصابات.