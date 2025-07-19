شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعدم سيف الرحمن "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:

قال الله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / سيف الرحمن -بنجلاديشي الجنسية- على قتل زوجته / رابيا أختر -بنجلاديشية الجنسية- وذلك باستدراجها إلى مكان خارج العمران والاعتداء عليها بالضرب، وكتم أنفاسها، وضربها بأداة حادة في مواضع متفرقة من جسدها، مما أدى إلى وفاتها.

وبفضلٍ من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن قتله المجني عليها على وجه الحيلة والخداع وتأمن معه من غائلته، وقتله حدًا للغيلة، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / سيف الرحمن -بنجلاديشي الجنسية- يوم الخميس بتاريخ 22 / 1 / 1447هـ الموافق 17 / 7 / 2025م بمنطقة المدينة المنورة.