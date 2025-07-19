شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهوره بمقطع فيديو مسيء...شرطة الرياض تلقي القبض على مقيم يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اليوم، بإلقاء القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بعد ظهوره في محتوى مرئي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر ارتكابه أفعالًا تحمل دلالات وإيحاءات جنسية، بالإضافة إلى الاعتداء على مركبة أحد الأشخاص وإتلافها، ومحاولة الاعتداء عليه جسديًا إثر خلاف وقع بينهما.

وأوضحت شرطة الرياض أن المتابعة الأمنية المكثفة للمحتوى المتداول، وتحديد هوية الشخص المتورط، أسفرت عن القبض عليه بعد جمع الأدلة وتوثيق الواقعة. وقد تم إيقافه فورًا واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية في المملكة.



وأكدت شرطة المنطقة أن المتهم قد تم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحقه. وشددت على حرص الجهات الأمنية على ملاحقة ومحاسبة كل من يُخالف النظام، ويُثير البلبلة في المجتمع، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات لا تتماشى مع القيم والمبادئ السائدة في المجتمع السعودي.

ودعت شرطة الرياض المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو سلوكيات مشبوهة من خلال القنوات الرسمية، بما يُساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق.

يُذكر أن المقطع المرئي الذي تناقلته عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي أثار استياءً واسعًا، ودفع بالجهات المختصة إلى التحرك السريع للتحقيق في الواقعة وضبط الجاني