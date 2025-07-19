شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان اسرائيلي جديد عن اليمن (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو، اعلان جديد من الكيان الاسرائيلي، بالتزامن مع اعلان لجيش الاحتلال، بشأن اليمن، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي استهدافها واغراقها السفن المرتبطة بالكيان، وهجماتها بالصواريخ والمُسيّرات على قواعد الكيان العسكرية ومطاراته ضمن اعلانها "استمرار اسناد غزة".



جاء هذا في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة (18 يوليو) أعلن فيه عن تعرض الكيان لهجوم صاروخي من اليمن. وتفعيل الانذارات في عدد من المناطق، من بينها القدس وتل أبيب وإيلات"، زاعما "نجاحه في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن".

واعلنت جماعة الحوثي على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، ليل الجمعة (18 يوليو)، عن "استهداف مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا بفلسطين المحتلة (تل ابيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز ‘فلسطين 2‘، وحققت العملية اهدافها بدقة".

