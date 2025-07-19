شكرا لقرائتكم خبر عن شراء الدولار والسعودي بمناطق الشرعية بعملة الحو ثيين الجديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بقيام اشخاص بشراء العملات الاجنبية من اسواق تعز وبعملة الحوثيين الجديدة
بحسب مواطنون فان اشخاص يقومون باستبدال عملة الحوثيين الجديدة ٢٠٠ ريال بالدولار والسعودي بمحافظة تعز
ودعا مواطنون السلطات الى التحرك فورا لوقف هذه العملية
بحسب مواطنون فان اشخاص يقومون باستبدال عملة الحوثيين الجديدة ٢٠٠ ريال بالدولار والسعودي بمحافظة تعز
ودعا مواطنون السلطات الى التحرك فورا لوقف هذه العملية