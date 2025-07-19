شراء الدولار والسعودي بمناطق الشرعية بعملة الحو ثيين الجديدة

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بقيام اشخاص بشراء العملات الاجنبية من اسواق تعز وبعملة الحوثيين الجديدة بحسب مواطنون فان اشخاص يقومون باستبدال عملة الحوثيين الجديدة ٢٠٠ ريال بالدولار والسعودي بمحافظة تعز ودعا مواطنون السلطات الى التحرك فورا لوقف هذه العملية

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012