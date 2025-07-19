شكرا لقرائتكم خبر عن دماء على المصاحف.. الحوثيون يُحوّلون مسجدًا في شمال صنعاء إلى ساحة إعدام جماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت جريمة مروّعة مدينة عمران شمال صنعاء المحتلة وأثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الشعبية والدينية، إذ اقتحم مسلحون حوثيون، اليوم الجمعة، مسجد بلال بن رباح وسط المدينة، وفتحوا النار بشكل مباشر على المصلين، ما أسفر عن استشهاد إمام المسجد ومصلّيين آخرين أثناء أدائهم فريضة الصلاة.

وقالت مصادر محلية، إن المسلحين الحوثيين دخلوا المسجد بشكل مباغت، ثم صوبوا أسلحتهم نحو الإمام أثناء وقوفه في المحراب، وأردوه قتيلاً على الفور، قبل أن يُكملوا جريمتهم بقتل مصلّيين اثنين كانا داخل المسجد.

ووصفت المصادر المشهد بأنه "مجزرة مروعة داخل بيت الله"، حيث تناثرت دماء الضحايا فوق المصاحف وسجادات الصلاة، وسط صراخ المصلين وحالة من الهلع والغضب الشعبي، جراء انتهاك صارخ لحرمة المساجد التي باتت ساحة لتصفية الخصوم لدى مليشيا الحوثي.

الجريمة التي وثّقتها شهادات ميدانية وُصفت بأنها الأبشع منذ بداية الحرب في عمران، تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق بيوت الله، حيث سبق أن استخدمت مساجد لأغراض عسكرية، وجعلت بعضها معتقلات سرية أو منصات تعبئة طائفية.