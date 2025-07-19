شكرا لقرائتكم خبر عن فائقة السيد : نحن مع زعيمنا حي يرزق او راحلاً في رحاب الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فائقة السيد أن صحتها جيدة بعد أن اجرت عمليتين في احد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة .

وبعثت تحياتها لابناء الوطن وبالاخص للابطال الصامدين سواءً في صنعاء او عدن .

وقالت ان اجراء العملتين صادف بيوم ذكرى تولي الرئيس علي عبدالله صالح رحمه الله للسلطلة والمزامنة هذه هامه جداً جداً .

ومضت تقول نحن مع زعيمنا حي يرزق او راحلاً في رحاب الله .

وشكرت الاخ فهد العريقي على تعاونه معها اثناء اجراء العملية .

مختتمةً حديثها بمطالبة الجميع بإن يشدوا حيلهم .



