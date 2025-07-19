شكرا لقرائتكم خبر عن فائقة السيد : نحن مع زعيمنا حي يرزق او راحلاً في رحاب الله والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فائقة السيد أن صحتها جيدة بعد أن اجرت عمليتين في احد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة .
وبعثت تحياتها لابناء الوطن وبالاخص للابطال الصامدين سواءً في صنعاء او عدن .
وقالت ان اجراء العملتين صادف بيوم ذكرى تولي الرئيس علي عبدالله صالح رحمه الله للسلطلة والمزامنة هذه هامه جداً جداً .
ومضت تقول نحن مع زعيمنا حي يرزق او راحلاً في رحاب الله .
وشكرت الاخ فهد العريقي على تعاونه معها اثناء اجراء العملية .
مختتمةً حديثها بمطالبة الجميع بإن يشدوا حيلهم .