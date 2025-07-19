الارشيف / اخبار اليمن

صنعاء تقرر منع دخول هذا الأمر بحجة امريكا

0 نشر
0 تبليغ

صنعاء تقرر منع دخول هذا الأمر بحجة امريكا

شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تقرر منع دخول هذا الأمر بحجة امريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن صدور توجيهات لمكاتب استيراد السيارات بصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي 


واكدت المصادر انه تم توجيه مكاتب استيراد السيارات بمنع دخول سيارات مرسيدس المرتفعة مثل ML و GLE كونها يتم تجميعها داخل أمريكا وتم اعتبارها بضائع مقاطعة


موضحاً ان التوجيه شمل سيارات أخرى منها تويوتا كامري وأي سيارة يبدأ رقم القعادة حقها بالأرقم 5 أو 4 أو 1 

المصادر رجحت  بأن السيارات المذكورة أعلاه من المتوقع أن تشهد ارتفاع في الأسعار كونه سيتم الاستكفاء بالمتواجد داخل صنعاء لعدم القدرة على استيراد بضائع جديدة حتى إشعار آخر

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements