الالاف يشيعون جثمان ابرز قيادات الرئيس صالح

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عدن - ياسمين التهامي - �يع الالاف جثمان القيادي الشيخ زيد ابو علي بمدينة المحويت

وشارك الالاف بتشييع زيد ابو علي في مدينة الطويلة محافظة المحويت

ويعد زيد ابو علي احد اكبر وابرز قيادات حزب المؤتمر والمقرب من الرئيس صالح



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