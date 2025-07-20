شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الاحمدي بمنصب رفيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �در قرار بتعيين المقدم الركن/ حسن علي الأحمدي مديرًا لدائرة العلاقات العامة في وزارة الدفاع، ومسؤولًا عن التنسيقات الدولية مع السفارات والمنظمات.

السيرة الذاتية:

•خريج الأكاديمية الملكية ساندهيرست، بريطانيا (2014)

خريج كلية القيادة والأركان، ماليزيا (2016)

خريج كلية الدفاع الوطني، المملكة الأردنية الهاشمية (2023)

خريج الكلية الملكية للدراسات الإستراتيجية، لندن (2024)

الخبرات العملية:

ضابط في اللواء الثالث حماية رئاسية

نائب الملحق العسكري في الأردن (2018-2023)

مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الدفاع

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