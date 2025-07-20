شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن تعليق شامل للعمل بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، مساء السبت، عن بدء تعليق شامل للعمل في كافة محاكم ونيابات العاصمة عدن ابتداءً من يوم غد الأحد 20 يوليو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بقرارات تعسفية اتخذها مجلس القضاء الأعلى بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي.

وجاء في نص الإعلان:

*إعلان بتعليق العمل الشامل في كافة محاكم و نيابات العاصمة عدن*



و حيث أن الهيئة الإدارية للنادي قد قررت في اجتماعها السابق المنعقد في يوم الثلاثاء 2025/7/15م منح مجلس القضاء الأعلى الفرصة للاستجابة لمطالب النادي فرع عدن بالرجوع عن القرارات التعسفية العقابية التي صدرت بحق رئيس و أعضاء الهيئة الإدارية و الفرع و الاستجابة للمطالب المشروعة للقضاة التي تضمنتها بيانات فرع النادي السابقة و ذلك خلال ثلاثة أيام و أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم الدعوة إلى التعليق الشامل للعمل في جميع محاكم و نيابات العاصمة عدن حتى الاستجابة لذلك و ذلك بدءاً من يوم الأحد 2025/7/20 م لذلك و لأن مجلس القضاء لم يبدي أي تحرك أو استجابة أو أدنى تعاطي إيجابي بشأن تلك المقررات و مطالب النادي المشروعة في بياناته السابقة خلال المدة المذكورة بل أتجه صوب التصعيد و التعنت.

فإن القرار السابق بشأن التعليق الشامل للعمل في محاكم و نيابات العاصمة عدن يكون نافذاً من يوم غد الأحد 2025/7/20 و نهيب بجميع اعضاء النادي التقيد بذلك انتصاراً لحقوقهم المشروعة و مبادئ و ضمانات استقلال القضاء و القاضي المهدورة.



*...و الله الموفق...*



*صادر عن الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن

