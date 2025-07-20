شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شبكة تمارس اعمالاً مخلّة بالآداب في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، عن ضبط شبكة تمارس أنشطة لا أخلاقية، تضم أربعة رجال وثماني نساء، وذلك عقب عملية مداهمة نفذتها الأجهزة الأمنية.

وأفادت مصادر أمنية أن العملية جاءت بعد تلقي بلاغ عن نشاط مشبوه داخل أحد المنازل في المدينة، حيث تمت المداهمة بعد استكمال التنسيق مع الجهات المعنية. وأسفرت العملية عن ضبط المتورطين أثناء ممارستهم أعمالاً منافية للآداب العامة.

كما تم خلال المداهمة العثور على أدوات يُعتقد أنها تُستخدم في تنفيذ تلك الأنشطة غير القانونية، وقد جرى التحفظ عليها ضمن ملف القضية.

وأكدت شرطة سيئون أن الأشخاص المضبوطين تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشددت قيادة أمن حضرموت الوادي والصحراء على مواصلة حملاتها الأمنية لمواجهة مثل هذه الممارسات الدخيلة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وحماية القيم المجتمعية، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.