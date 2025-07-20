شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاصلاح ينتزع قرارا جمهوريا صادما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتزع حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً جمهورياً وصفه مراقبون بـ "الصادم وأنه يؤكد استمرار الحزب في الفساد والعبث بالمال العام والوظيفة العامة".

كشف هذا القيادي في حزب الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام)، مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي، الذي أكد تعيين العليمي، السفير اليمني السابق لدى أمريكا التابع لحزب الاصلاح محمد الحضرمي، سفيراً لدى التشيك.

وقال الشرفي ساخراً من العليمي: "اهم إنجاز يجب الإشادة به لمجلس القيادة والحكومة مؤخرا هو تعيين سفيرا لليمن في جمهورية التشيك؟ هل تعرفون أين تقع التشيك يا ابناء اليمن؟".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "من المهم جدا ألا تبقى اليمن بدون سفير في التشيك بقدر أهمية ان لا يبقى محمد الحضرمي بدون عمل خاصة وقد كان سفيرا لليمن في واشنطن إلى قبل شهرين!".

يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر عن استبعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أبناء الجنوب، من التعيين في مناصب بأحد القطاعات الحكومية، في مقابل تمكين أقارب قيادات في حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) وحزب الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام).

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً بتعيين ابنة ذراع الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، في منصب رفيع، ضمن تحركاته لإعادة نظام صالح الى الواجهة، مثيراً غضباً جنوبياً واسعاً.

