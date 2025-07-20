شكرا لقرائتكم خبر عن يُنتج أغلى أنواع العطور في العالم...كلب في أبين يقود للكشف عن تواجد حيوانٍ نادرٍ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة الصعيد غرب مديرية لودر بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، يوم الجمعة 18 يوليو/تموز، حادثة نادرة أثارت استغراب السكان المحليين، عقب العثور على حيوان نادر يُعرف باسم “الزباد” للمرة الأولى في المنطقة، قبل أن يُلقى حتفه على يد أحد الكلاب.

يحظى حيوان الزباد بأهمية خاصة لامتلاكه غدة شرجية تفرز مادة عطرية تُعرف بـ”المسك الزبادي”، وهي مادة ثمينة تُستخدم في صناعة أفخر أنواع العطور، ما جعله محل اهتمام في عدد من الدول.

وفقًا لمصادر محلية ، فإن الحيوان النادر، الذي يتميز بجسم طويل وذيل كثيف، شوهد يتجول قرب أحد المنازل، قبل أن يلاحقه كلب وينقض عليه، ما أدى إلى نفوقه على الفور.

وأوضحت المصادر أن الحادثة أثارت تفاعلاً واسعًا بين أهالي المنطقة، الذين أبدوا استغرابهم من ظهور هذا الحيوان الغريب للمرة الأولى، نظرًا لندرته وعدم معرفتهم المسبقة به.

وعبّر السكان عن مخاوفهم من انقراض مثل هذه الكائنات النادرة، مطالبين الجهات المعنية بتعزيز الوعي البيئي وتكثيف الجهود لحماية الحياة البرية، في ظل تكرار ظهور حيوانات غير مألوفة في الآونة الأخيرة.

ويُعد الزباد من الثدييات النادرة التي تعيش في الغابات الاستوائية والمناطق الجبلية الوعرة، ويشبه في شكله القط أو ابن عرس.

ويعتمد الزباد في غذائه على الفواكه مثل الفراولة والأناناس والتفاح، إلى جانب ثمار البن المتدلية من الأشجار، وتُستخدم فضلاته في إنتاج قهوة “كوبي لواك” أو “قهوة الزباد”، التي تُعد من أغلى وأندر أنواع القهوة في العالم.