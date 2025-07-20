شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيبوبة دامت 21 عامًا...من هو "الأمير السعودي النائم" الذي وافته المنية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت، وفاة نجله الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف إعلاميًا بلقب "الأمير النائم"، عن عمر ناهز 36 عامًا، بعد أن ظل في غيبوبة لأكثر من 21 عامًا نتيجة حادث مروري تعرّض له عام 2005.

وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي أن الصلاة على الأمير الراحل ستُقام عصر الأحد 25 / 1 / 1447هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

من هو الأمير الوليد بن خالد بن طلال؟

وُلد في أبريل 1990، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية قبل أن يتعرض لحادث مروع أدخله في غيبوبة طويلة.

هو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال، والده ابن شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال.

أُدخل منذ الحادث إلى مركز طبي متخصص، وظل قيد الرعاية الصحية دون أن تُرفع عنه الأجهزة الطبية، التزامًا من أسرته بالأمل في شفائه.

ظل اسمه متداولًا بين السعوديين والعرب كرمز إنساني، خاصة بعد نشر فيديوهات تُظهر تحريك رأسه، ما أعاد الأمل لذويه ومتابعي حالته.

وكان الأمير خالد قد عبّر مرارًا عن إيمانه بقُدرة الله على شفاء ابنه، وقال في تصريح سابق: "لو شاء الله وفاته في الحادث، لكان الآن في قبره، ولكن الله حفظ روحه، وهو قادر على شفائه وعافيته".

وخلال أكثر من عقدين، ظل "الأمير النائم" محط اهتمام واسع في السعودية والعالم العربي، وسط دعوات مستمرة له بالشفاء، حتى إعلان وفاته يوم السبت، ليطوى فصل طويل من الأمل والصبر والمعاناة.