عاجل: انفجارات عنيفة تهز هذا المكان الآن

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عدن - ياسمين التهامي - تشهد حي الحفرة وسط مدينة رداع حالة من التوتر الشديد، حيث أحكمت جماعة الحوثي حصارًا عسكريًا على الحي من جميع الاتجاهات، مدعومًا بتمركز قناصة في المباني المرتفعة.
ويُسمع صدى انفجارات تهز المنطقة، مصحوبًا باستمرار الاشتباكات حتى اللحظة.
وأفادت مصادر محلية برفع عدد القتلى من أهالي الحي إلى ثلاثة، مع توقعات بزيادة العدد وسط الظروف المتدهورة.
ويعيش السكان حالة من القلق الشديد، داعين إلى تدخل عاجل لوقف التصعيد.
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