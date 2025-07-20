عاجل : تغيير جديد ومفاجئ في اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة "مباشر من محلات الصرافة "

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن، وصنعاء، اليوم الأحد 20 يوليو2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2880 ريال يمني سعر البيع: 2915 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 757ريال يمني سعر البيع: 765ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 540 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 140ريال يمني سعر البيع: 140.5 ريال يمني

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