شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حضرموت على صفيح ساخن "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيش محافظة حضرموت الأيام على صفيح ساخن نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر . ونتيجة انقطاعات الكهرباء المستمرة شهدت مدينة المكلاء صباح اليوم احتجاجات غاضبة وعصيان مدني وإغلاق المحال التجارية . وقام المحتجون بقطع الشوارع الرئيسية في منطقة الديس تنديدا بالانقطاعات المتكررة للكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية. وبحسب مصادر محلية في حضرموت فإن المحتجون الغاضبون قاموا بإغلاق الطريق واشعال الإطارات. وعبروا في احتجاجهم هم استيائهم من إستمرار الانقطاعات التي تجاوزت 9 ساعات يومياً مقابل ساعتين فقط من التشغيل. كما ندد المحتجون بالتجاهل الحكومي المتواصل لمعاناة السكان .



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : حضرموت على صفيح ساخن "تفاصيل أولية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.