شكرا لقرائتكم خبر عن قرار لـ"المعبقي" بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع إلى "عدن".. ما أهمية ذلك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، "أحمد المعبقي"، الأحد 20 يوليو/ تموز، قراراً يقضي بنقل المركز الرئيس لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).

ونص القرار، الذي نشره البنك المركزي في موقعه الرسمي، على نقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من مدينة صنعاء، إلى مدينة عدن، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة العمل بموجبه.

ويأتي القرار، ضمن إجراءات البنك المركزي اليمني الساعية إلى تحقيق استقرار في القطاع المصرفي وضمان اشتراك البنوك في تحمل تكاليف الأزمة الاقتصادية.

وأنشئت مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، في العام 2008، بقرار جمهوري، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غايتها.

ويعد من أهداف المؤسسة، حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته، إضافة إلى تشجيع المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.