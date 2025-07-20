شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يُصدر قرارا بتعيين أنور التميمي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد الموافق 20 يوليو، القرار رقم (14) لعام 2025، قضت مادته الأولى بتعيين أنور صالح كندش التميمي متحدثاً رسمياً للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

