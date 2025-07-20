شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يواجه عقوبة قاسية بسبب يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الإدارة العامة للمجاهدين في السعودية، اليوم الاحد، إن دورياتها بمنطقة جازان جنوبي المملكة، ألقت القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها، مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ونقله إلى النيابة العامة.

وأوضح المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الجريمة تُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، "وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ".