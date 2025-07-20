الارشيف / اخبار اليمن

عاجل : الاعلان عن تعرض نتنياهو للتسمم بعد تناوله وجبة طعام فاسدة "تفاصيل"

عدن - ياسمين التهامي -  قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو تعرض إلى التسمم بعد تناوله وجبة طعام فاسدة.

 

وأضاف أنه سيستمر في أداء مهامه خلال فترة الراحة في المنزل على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

 

وتابع :"نتنياهو (75 عاما) شعر بوعكة خلال الليل، واتضح أنه يعاني من التهاب في الأمعاء وجفاف ويتلقى سوائل عبر الوريد للتعافي من ذلك."

 

وأكمل :"وفقا لتعليمات الأطباء، سيرتاح رئيس الوزراء في منزله الأيام الثلاثة المقبلة، وسيدير شؤون الدولة من هناك".

