شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ بدء الحرب القيام بهذا الأمر اليوم (سار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف مدير مؤسسة المياه بتعز وثيق الأغبري بشرى سارة لأبناء المحافظة

وأكد الاغبري انه تم اليوم ضخ المياه من آبار حذران إلى حي الضربة وسط المدينة لأول مرة منذ بدء الحرب



وعن مشروع الشيخ زايد وعد مدير مؤسسة المياه سكان الضباب بتوصيل المياه إلى منازلهم قبل أن يصل إلى سكان المدينة.

هذا وتواجه مدينة تعز أزمة مياه خانقة تدخل شهرها الثاني، وسط احتجاجات شعبية وتصاعد حدة المعاناة اليومية بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار.

و فجّرت أزمة المياه الخانقة التي تعيشها تعز احتجاجات شعبية واسعة تنديدًا بتفاقم الأزمة التي دخلت شهرها الثاني تواليًا.

وخرج المواطنين الأيام الماضية للاحتجاج في شوارع تعز، حيث أضرموا النار في إطارات السيارات وشلّوا حركة المرور في موجة غضب تندد بتفاقم أزمة المياه التي تضرب المدينة المحاصرة من قِبل الحوثيين منذ 10 أعوام.