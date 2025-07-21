شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:عيدروس الزبيدي يصدر اول توجيه بشان قضية الدكتورة ليالي عكوش بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاستاذ علي الهدياني السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي نتابع باهتمام شكوى الدكتورة Layaly Akoosh وقد وجه القائد عيدروس الزُبيدي - Aidroos Alzubidi الأخ مؤمن السقاف عضو هيئة الرئاسة رئيس الهيئة التنفيذية لإنتقالي عدن بالتواصل معها ومتابعة قضيتها. واضاف: لسنا بعيدين عن هموم الناس وأوجاعهم ولن نكون إلا معهم والى جانبهم دائماً وابدا.. ثقوا بذلك!

