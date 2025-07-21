شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...وثيقة صلح واعتذار والتزام بدفع غرامة تأديبية قدرها عشرة مليون لصالح الفت الدبعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتذار الصحفي بجاش والتزامه بدفع غرامة عشرة ملايين ريال يمني والفين دولار مقابل تنازل د. الفت الدبعي عن الدعوى القضائية

هذا وتم الزام الصحفي عبدالعالم بجاش بنشر محضر الصلح وتثبيته في صفحته لمده اسبوع كامل

نص الوثيقة :

انطلاقا من الحرص على كشف الحقيقة وعدم التفريط بالحق في تحمل المسؤولية عن الافعال الضارة في حق الغير وتعزيزا لمبدأ الإنصاف وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، ولما كان المشكو به عبد العالم بجاش سيف الشرعبي قد قام بنشر أكثر من عشرين منشورا في حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، احتوت جميعها على جرائم النشر في حق الشاكية الفت محمد عبد الولي الدبعي (سب وقذف واتهامات ملفقة واسناد وقائع جارحة ونشر اخبار كاذبه وتحريض وتشويه سمعة ...الخ).

وبناء على المساعي المبذولة من قبل المشكو به في التوصل إلى صلح ينصف الشاكية وتقديراً للجهود المبذولة من قبل بعض الوسطاء لاتمام الصلح فقد تم التصالح بين الشاكية الفت محمد عبد الولي الدبعي والمشكو به عبدالعالم بجاش سيف الشرعبي على البنود التالية:-

1️⃣ يقر الصحفي عبد العالم بجاش سيف الشرعبي ويعبر عن ذلك بالكتابه في صفحته بالفيس بوك بأن كل ما نشره كانت تهما واشاعات ومعلومات كاذبه ولا تمت للعمل الصحفي بشيء وأن ما نشر من سب وقذف وغيره يعد جريمة بحق الدكتورة الفت الدبعي يشعر بالندم عليها ويقدم خالص اعتذاره واسفه عن ما نشره ومتعهد بعدم تكرار ذلك.



2️⃣ يعتذر الصحفي عبد العالم بجاش للاخ حسام المليكي ابن الدكتورة الفت الدبعي بسبب تناوله في صفحته التهم التي روجها جلال الصلاحي واعتماده على منشوراته التحريضية ضد الدكتورة وابنها العارية من أي صحة والتي صدر بها قرار اتهام من النيابة المختصة ضد جلال الصلاحي.

3️⃣ يلتزم عبد العالم بجاش للدكتورة الفت الدبعي بدفع غرامة تأديبية مبلغ وقدره عشرة مليون ريال يمني يدفعها بحسب طلب الدكتورة بشكل اقساط شهريه لصالح مستشفى السرطان في تعز وفي حالة تكرار الاساءة يتم مضاعفه مبلغ الغرامة الى عشرين مليون ريال .

4️⃣ يدفع عبد العالم بجاش اجور التقاضي التي خسرتها الدكتورة الفت والمتفق عليها مع محاميها والمقدرة بألفي دولار أمريكي.

5️⃣ تلتزم الدكتورة الفت الدبعي ( بمجرد تنفيذ البنود السابقة ) بتحرير تنازل خطي عن شكوتها الجنائية المقدمة ضد المشكو به عبد العالم بجاش وتقدمها إلى الجهات الرسمية التي تنظر في الشكوى محل هذا الصلح، ويتم بموجب هذا التنازل إغلاق ملف القضية.

6️⃣ يتم التوقيع على هذا الصلح من قبل الطرفين وقي حال الإخلال في أي بند من بنود هذا الصلح يعد كأن لم يكن ويتم السير في إجراءات القضية محل الشكوى أمام الجهات القضائية المختصة.

7️⃣ يلتزم عبد العالم بجاش بنشر محضر الصلح وتثبيته في صفحته لمده اسبوع كامل.

الطرف الاول:

د/الفت الدبعي

الطرف الثاني:



عبدالعالم بجاش

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