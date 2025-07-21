شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مجلجلة للمليشيا بابتزاز امرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت المليشيا الانقلابية في شر اعمالها، وانكشفت فضيحة مجلجلة لها واجرامها المتواصل بحق المواطنين في العاصمة ومحافظات سيطرتها، أظهرت اقدام عناصرها المسلحة على ابتزاز امرأة، تعمل طبيبة وتدير مركزا طبيا.

جاء هذا في شكوى تقدمت بها علنا، طبيبة الاسنان الجنوبية، ليالي عكوش، من تعسفات وانتهاكات ممنهجة تعرضت لها من قبل جهات تعمل مع "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت الطبيبة عكوش، على حائطها بمنصة "فيس بوك": إنها تعرضت لتعسفات وابتزاز لمجرد محاولتها إقامة فعالية علمية بمشاركة أطباء عرب في عدن، وصولا إلى إغلاق مركزها الطبي والتدريبي، بقرارات غير قانونية".

مضيفة: إن ملتقى ‘باراداس‘ الذي رتبت له في عدن منذ يناير الماضي، بمشاركة أطباء من مصر وليبيا، مرخّص من وزارة الصحة، وجرى تنظيمه بإجراءات رسمية كامل. لكنها تعرضت لتحقيقات مفاجئة".

وأكدت أنه "رغم الإجراءات السليمة والترخيص الرسمي، وتم عرقلة دخول بعض الأطباء، وانسحاب ممولين وتجار بسبب التهديدات المباشرة لهم". مشيرة إلى "وجود سند رسمي يثبت سدد المركز رسوم التجديد لمدة عام".

مضيفة: "رغم وجود سند رسمي يثبت قيام المركز بسداد رسوم التجديد لمدة عام، بتاريخ 20 يناير 2025، إلا أن توجيهات صدرت بإغلاق مركزها بتاريخ 18 مايو ماضي، بمزاعم التخلف عن دفع رسوم التجديد".

وأكدت التزام المركز بجميع الاشتراطات القانونية والتراخيص سارية حتى عام 2027. مرجعة سبب استهدافها إلى "رفضها الخضوع لابتزازات وعدم موافقتها تغيير الأسماء الرفيعة المشاركة في الملتقى بأسماء أقل مستوى لإرضاء أطراف نافذة".

مختتمة الشكوى المنشورة على حائطها بمنصة "فيس بوك" باعلانها رفض الرضوخ للابتزاز، وقالت: "سألجأ للقضاء والإعلام بعد استنفاد كافة الوسائل الودية والقانونية، وما تعرضت له لا يخرج عن كونه استهدافاً ممنهجا".

يأتي هذا في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري في العاصمة المؤقتة عدن ومدن المحافظات الجنوبية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، وتفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة وجرائم الاختطافات والاغتيالات المتواصلة خارج القانون.

وتتوالى انتهاكات واعتداءات مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" حتى بعد إضطرار رئيس "الدائرة الامنية" في المجلس، أحمد حسن المرهبي، للفرار امام اثبات القضاء ارتكابه سلسلة جرائم مروعة بحق مئات المواطنين، واللحاق بيسران المقطري قائد ما يسمى "قوات مكافحة الارهاب" التابعة لـ "الانتقالي الجنوبي".