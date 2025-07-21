شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجال ونساء في سلوك منافٍ للآداب في موقع عام في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، من ضبط شبكة تمارس أنشطة غير أخلاقية، تتكون من أربعة رجال وثماني نساء، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الظواهر السلبية وتعزيز الأمن المجتمعي.



وبحسب بيان أمني، فإن عملية الضبط جاءت بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود نشاط مشبوه داخل أحد المنازل في المدينة. وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مداهمة الموقع حيث ضبطت المجموعة في وضع مخل بالآداب العامة، أثناء مزاولة نشاط غير قانوني.

وأسفرت المداهمة عن إلقاء القبض على أفراد الشبكة، بالإضافة إلى ضبط أدوات ومستلزمات يُشتبه باستخدامها في ممارسة هذا النشاط. وقد تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم إلى التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت قيادة شرطة حضرموت الوادي والصحراء في بيانها، استمرار حملات الرصد والمتابعة الأمنية لملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بقيم المجتمع وأمنه، مشددة على أن مثل هذه الأفعال ستواجه بالحزم، ولن يُتساهل في تطبيق القانون على مرتكبيها.