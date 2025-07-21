شكرا لقرائتكم خبر عن السماء تغرق في الظلام نهارًا: كسوف كلي نادر يزور 10 دول عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يترقب عشاق الظواهر الفلكية في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي حدثًا فريدًا من نوعه، إذ تشهد المنطقة واحدة من أطول فترات الكسوف الكلي للشمس خلال القرن الحادي والعشرين، وفقاً لتقديرات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.



في يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2027، ستتحول السماء عند منتصف النهار إلى لوحة مظلمة وكأن الليل حل فجأة، وذلك نتيجة حدوث كسوف كلي للشمس، حيث يصطف كل من الشمس والقمر والأرض في خط واحد، ويقع القمر بينهما ليحجب ضوء الشمس ويلقي بظله على الأرض.

مسار الكسوف ومناطق المشاهدة

سينطلق مسار الكسوف من المحيط الأطلسي، ويعبر مضيق جبل طارق متجهاً إلى جنوب إسبانيا، ومن هناك يواصل رحلته عبر دول شمال أفريقيا مثل:

المغرب

الجزائر

تونس

ليبيا

مصر

ثم يعبر إلى شرق أفريقيا والجزيرة العربية ماراً بـ:

السودان

المملكة العربية السعودية

اليمن

الصومال

وأخيرًا، يختتم مساره فوق مياه المحيط الهندي.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن مدة الكسوف في ذروته ستتجاوز 6 دقائق، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا وفرصة ذهبية للمراقبة الدقيقة والتأمل في جمال الكون.

نصائح لمتابعة الكسوف بأمان

على الرغم من أن هذا الحدث سيكون مرئيًا بشكل رائع، يُنصح باتباع إرشادات السلامة التالية:

عدم النظر مباشرة إلى الشمس بدون حماية خاصة.

استخدام نظارات مخصصة للكسوف لحجب الأشعة الضارة.

يمكن أيضًا استخدام كاميرات بثقب صغير لمراقبة الكسوف بطريقة آمنة ومبتكرة.

