شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يقدم على قتل شاب بسبب قضاء حاجته داخل ارضيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت أجهزة شرطة عتق محافظة شبوة المدعو (ع،م،س،ل،س)53 عاما والمتهم بجريمة قتل.

وأوضحت أجهزة شرطة عتق أن عملية ضبط المتهم إثر قيامه بإطلاق النار طلقة واحدة من بندقيته الآلية مؤدي بحياة المدعو(جرش جريتشال) 25 عاما حبشي الجنسية فور إصابته بالصدر مباشرة.

وأشارت أنها احتجزت المتهم على ذمة الإجراءات القانونية في الجريمة المنسوبة إليه، مرجعة أسباب الجريمة دخول المجني عليه أرضية الجاني لقضاء حاجته.