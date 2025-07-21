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اليوم الإثنين...هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في اليمن

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اليوم الإثنين...هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - سجلت مدينة سيئون أعلى درجة حرارة في اليمن، اليوم الإثنين، تليها مدينتي عتق ومارب، في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة في مختلف المحافظات.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في اليمن، اليوم الإثنين، الموافق 21 يوليو 2025:

صنعاء (العظمى 32° - الصغرى 18°)
تعز (العظمى 34° - الصغرى 21°)
الحديدة (العظمى 38° - الصغرى 31°)
عدن (العظمى 37°- الصغرى 30°)
المكلا (العظمى 35° - الصغرى 28°)
سيئون (العظمى 44° - الصغرى 28°)
عتق (العظمى 42° - الصغرى 28°)
الغيضة (العظمى 31° - الصغرى 25°)
سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 25°)
ذمار (العظمى 30° - الصغرى 13°)
مأرب (العظمى 42° - الصغرى 28°)
صعدة (العظمى 34° - الصغرى 19°)
المحويت (العظمى 28°- الصغرى 17°)
عمران (العظمى 32° - الصغرى 16°)

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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