شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات لتنصيب اميرة جديدة لمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية في مأرب، اهم مناطق النفط شرق اليمن، الاثنين، ترتيبات جديدة لتعيين اميرة جديدة لتنظيم القاعدة في المدينة.

وأفادت المصادر بان تيار كبير في التنظيم الذي يعاني صراعات داخلية واختراقات استخباراتية يضغط باتجاه تسمية "الارملة البيضاء" اميرة على ولايته في مدينة مأرب، اخر معاقل الإصلاح شمال اليمن.

وأكدت المصادر انتقال القيادية العالمية في التنظيم البريطانية "سامانثا لويز" للاستقرار بشكل دائم في معقل التنظيم الإرهابي بمدينة مأرب ، مشيرة إلى أن تصدير اسمها إلى قيادة التنظيم رغم اعتراض العديد من القيادات باعتبار ادبياته تحظر على النساء تبوء مناصب قيادية رفيعة جاء وسط استمرار الشكوك لدى قيادات الصف الأول للتنظيم بشأن استقطابات إقليمية ودولية لقياداته كعملاء.

و على الرغم من اتهام "لويز" بتفجيرات لندن التي راح ضحيتها نحو 400 قتيل قبل سنوات، الا انها تتلقى، وفق تقارير إعلامية دولية، كافة الدعم من الاستخبارات البريطانية.

وكان تم تهريب لويز التي اشيع مقتلها إلى اليمن في العام 2021 ..

وقد تكون سامانثا اول اميرة بالتنظيم تتبوء مناصب رفيعة في حال نجحت بتعزيز حظوظها داخل اهم فرع التنظيم بالجزيرة العربية.