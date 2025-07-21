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عدن - ياسمين التهامي - أمن منفذ الوديعة يحبط تهريب 16 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى السعودية

تمكنت قوات الأمن والحماية في منفذ الوديعة الحدودي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة، بلغت 15,920 قرصًا، كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.



وأوضح المقدم عمر يحيى حزام غيثان، قائد المسار العسكري في كتيبة أمن وحماية المنفذ، أن عملية الضبط تمت خلال تفتيش دقيق لسيارة من طراز لاندكروزر موديل 2004 .

وأشار إلى أن الأقراص المخدرة كانت مخفية بإحكام داخل أزرار ملابس نسائية، مما يعكس الأساليب المعقدة التي تتبعها عصابات الاتجار بالمخدرات.

وأضاف غيثان أنه جرى تحريز المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وتم تسليمها مع السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة



وأكد أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها كتيبة أمن وحماية المنفذ في مكافحة تهريب الممنوعات، على الرغم من التنوع والاحترافية في أساليب الإخفاء والتمويه التي تستخدمها هذه العصابات.