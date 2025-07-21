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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا باتجاه مطار بن غوريون وإسرائيل تعلن الاعتراض

ٲعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصده إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه وقد انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.



من جانبها، أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الجمعة، مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أنها استهدفت مطار بن غوريون (اللد) في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي أسمته "فلسطين 2".

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية التابعة لهم نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد (بن غوريون) في منطقة يافا"، زاعمًا أن العملية "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذا الصاروخ هو الثاني الذي يُطلق من اليمن خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تسبب في تعليق بعض الرحلات الجوية في مطار بن غوريون.



يشن الحوثيون، منذ نهاية عام 2023، هجمات صاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر، يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل.



في المقابل، ترد إسرائيل على هذه الهجمات بشن ضربات جوية على مواقع سيطرة الحوثيين في اليمن وكان الحوثيون قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، مسؤوليتهم عن هجومين استهدفا سفينتين تجاريتين قبالة اليمن في غضون 24 ساعة.

وردًا على ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة تظهر إقلاع مقاتلاته لمهاجمة أهداف للحوثيين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، معلنًا مشاركة نحو 20 طائرة مقاتلة في شن غارات على مواقع للحوثيين في اليمن.