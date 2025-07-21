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عدن - ياسمين التهامي - البنك المركزي اليمني يقرر نقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية إلى عدن

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا يقضي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.



وقد نصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تطبيق مقتضياته.

يُتوقع أن يكون لهذا النقل تداعيات مهمة على عمل المؤسسة ودورها في حماية أموال المودعين، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وانقسام مؤسسات الدولة.



ويهدف القرار إلى تعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وتوحيد الجهود لضمان سلامة الودائع في البنوك اليمنية.