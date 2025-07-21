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عدن - ياسمين التهامي - انهيار تاريخي للريال اليمني يفاقم الأزمة المعيشية في عدن

يواصل الريال اليمني انهياره المتسارع وغير المسبوق أمام العملات الأجنبية، مسجلاً أسوأ تدهور في تاريخه منذ بدء الحرب قبل أكثر من عقد.



بلغت أسعار الصرف في مدينة عدن مستويات قياسية اليوم الٲثنين، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 765 ريالاً يمنياً، فيما قفز سعر الدولار الأمريكي إلى 2,915 ريالاً يمنياً.



تشير التقارير الاقتصادية إلى أن العملة الوطنية تشهد تراجعاً أسبوعياً بمعدل يصل إلى 5%، في ظل غياب شبه كامل لأي معالجات حكومية تهدف إلى وقف هذا النزيف وإنقاذ الريال.



وقد أدى هذا الانهيار المدوي إلى ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما وضع غالبية اليمنيين في المحافظات المحررة، وخاصة عدن، في مواجهة عجز متزايد عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتتفاقم الأوضاع المعيشية سوءاً مع تدني أجور العاملين والموظفين، التي تُعد من الأدنى عالمياً.



اليكم ٲسعار الصرف

في عدن:

- الريال السعودي: 757 ريالاً للشراء - 765 ريالاً للبيع.

- الدولار الأمريكي: 2,880 ريالاً للشراء - 2,915 ريالاً للبيع.



في صنعاء:

- الريال السعودي: 140 ريالاً للشراء - 140.5 ريالاً للبيع.

- الدولار الأمريكي: 535 ريالاً للشراء - 540 ريالاً للبيع.



يُشكل هذا التدهور أضخم انهيار في قيمة العملة المحلية منذ بدء الصراع، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.