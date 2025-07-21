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عدن - ياسمين التهامي - دراسة توضح.. تناول البيض لا يرفع الكوليسترول الضار

لطالما كان البيض محل جدل بين خبراء التغذية والأطباء بسبب محتواه من الكوليسترول، الذي كان يُعتقد أنه يرفع مستويات الكوليسترول الضار ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لكن دراسة أسترالية حديثة قلبت هذه المفاهيم رأساً على عقب، مؤكدة أن الدهون المشبعة هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الكوليسترول الضار، وليس الكوليسترول الموجود في البيض.



تعتبر هذه الدراسة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، الأولى من نوعها التي تفصل بوضوح بين تأثير الكوليسترول الغذائي وتأثير الدهون المشبعة على مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وقد كشفت النتائج أن تناول بيضتين يومياً لا يؤدي إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار، بل قد يساهم في خفضها عند تضمينه ضمن نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة.



يقول الباحث الرئيسي للدراسة، جون باكلي من جامعة جنوب أستراليا: "لقد آن الأوان لإعادة النظر في السمعة التي لحقت بالبيض بسبب نصائح غذائية قديمة."

وأضاف باكلي أن "البيض يتميز بتركيبة فريدة؛ فهو غني بالكوليسترول، نعم، لكنه منخفض في الدهون المشبعة. مع ذلك، لطالما أُثيرت التساؤلات حول مكانته في النظام الغذائي الصحي بسبب مستوى الكوليسترول فيه."



لإجراء الدراسة، قام الباحثون بتقسيم 61 بالغاً، بمتوسط عمر 39 عاماً ومستويات كوليسترول ضار أقل من 3.5 مليمول/لتر، إلى ثلاث مجموعات. اتبعت كل مجموعة نظاماً غذائياً مختلفاً لمدة 5 أسابيع:

المجموعة الأولى: نظام غذائي عالي الكوليسترول ومنخفض الدهون المشبعة، تضمن تناول بيضتين يومياً.



المجموعة الثانية: نظام غذائي منخفض الكوليسترول وعالي الدهون المشبعة، دون تناول البيض.



المجموعة الثالثة (مجموعة التحكم): نظام غذائي عالي الكوليسترول وعالي الدهون المشبعة، مع تناول بيضة واحدة أسبوعياً.



بعد كل مرحلة، تم قياس مستويات الكوليسترول والمؤشرات الصحية الأخرى للمشاركين.



وأظهرت النتائج، التي نُشرت في دورية "American Journal of Clinical Nutrition"، أن المجموعة التي تناولت بيضتين يومياً ضمن نظام منخفض الدهون المشبعة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الكوليسترول الضار مقارنةً بالمجموعة التي اتبعت نظاماً غذائياً عالي الدهون المشبعة. ولم يظهر النظام منخفض الكوليسترول وعالي الدهون المشبعة أي تأثير إيجابي واضح، مما يؤكد أن الدهون المشبعة هي العامل الأساسي في رفع الكوليسترول الضار، وليست الكوليسترول الموجود في البيض.



واختتم باكلي، مشدداً: "يمكننا القول إننا قدّمنا أدلة قاطعة لصالح البيض. لذا، عندما يتعلق الأمر بوجبة الإفطار المطبوخة، ليس البيض هو ما يجب أن يقلقك، بل القطع الإضافية من اللحم المقدد أو السجق، التي من المحتمل أن تؤثر على صحة قلبك."



يُعرف البيض بأنه من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على بروتين عالي الجودة، وفيتامين "د"، ومعادن مثل الفوسفور والسيلينيوم. هذه الدراسة تعزز مكانته كجزء أساسي من نظام غذائي صحي ومتوازن.