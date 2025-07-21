شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 19 يوليو 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقرار أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت 19 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، وتحديدًا داخل محلات الصاغة، اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ لبعض الأعيرة الرئيسية، أبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب.

هذا الاستقرار يأتي في ظل تباين كبير في الأسعار بين المدن اليمنية الرئيسية، عدن وصنعاء، مما يعكس الفروقات الاقتصادية والظروف المحلية لكل منطقة.



فيما يلي تفصيل لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم، السبت 19 يوليو 2025، داخل محلات الصاغة:



عدن

جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمنيبيع 228000 ريال يمنيجرام عيار 18شراء 233586 ريال يمنيبيع 235040 ريال يمنيجنيه الذهبشراء 340000 ريال يمنيبيع 345000 ريال يمني



صنعاء

جرام عيار 21:

شراء 47000 ريال يمني



بيع 52000 ريال يمني



جرام عيار 18:

شراء 25500 ريال يمني



بيع 27500 ريال يمني



جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني



بيع 370000 ريال يمني