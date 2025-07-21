شكرا لقرائتكم خبر عن فرقاطة إيطالية تابعة للاتحاد الأوروبي تحمي سفنًا تجارية في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرقاطة إيطالية تابعة للاتحاد الأوروبي تحمي سفنًا تجارية في البحر الأحمر

أعلن الاتحاد الأوروبي أن فرقاطة إيطالية ضمن أسطوله البحري، وهي (ANDREA DORIA)، نفذت بنجاح مهمة حماية لسفن تجارية وتأمين مرورها في البحر الأحمر غربي اليمن.



وقالت مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في تغريدة على حسابها بمنصة "إكس" الأحد: "أكملت الفرقاطة الإيطالية (ANDREA DORIA) مهمة حماية وثيقة ناجحة للسفن التجارية في منطقة العمليات".



تُعد هذه العملية هي الثانية للفرقاطة الإيطالية منذ مطلع يوليو الجاري، بعد أن نفذت عملية مماثلة في الخامس من الشهر نفسه.



جددت "أسبيدس" تأكيدها على أنها "تتمتع بمهمة دفاعية بالكامل، وتساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال توفير السلامة للبحارة الآخرين وحماية السلع المشتركة العالمية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق هذه العملية البحرية في 19 فبراير 2024، في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وقد تمكنت المهمة، خلال عام وخمسة أشهر، من تقديم الدعم والحماية لما يقرب من 1000 سفينة تجارية.