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عدن - ياسمين التهامي - سيول الأمطار تجرف أسرة عائدة من أمريكا وتودي بحياة أفرادها الأربعة في محافظة ٳب

في حادثة مأساوية هي الرابعة من نوعها خلال أسبوعين فقط، جرفت سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة إب وسط اليمن، يوم الجمعة، سيارة كانت تقل أسرة مكونة من أربعة أفراد، مما أسفر عن وفاتهم جميعًا.



وأفاد ناشطون بأن الضحايا هم الوالد البالغ من العمر 55 عامًا، وزوجته، واثنان من أطفالهما حيث فاجأتهم السيول الجارفة أثناء مرورهم بسيارتهم في أحد شوارع المدينة.



وتكشف التفاصيل المؤلمة أن الوالد كان قد عاد مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمضى سنوات من عمره، ليستقر مجددًا في وطنه الأم قبل أن تباغته هذه الكارثة.



تأتي هذه الفاجعة ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها محافظة إب خلال الأيام الماضية.

فقد لقي أربعة أشخاص مصرعهم في مديرية حزم العدين، وامرأة في مديرية الرضمة، وشخصان آخران في مدينة إب ذاتها، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة من المحافظة، مؤكدة على هشاشة البنية التحتية والمخاطر المتزايدة التي تهدد حياة السكان في ظل الظروف الجوية القاسية.