شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان صادر عن البنك المركزي في صنعاء لجميع المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الاثنين، عن تمديد ساعات العمل الخاصة باستبدال الأوراق النقدية التالفة حتى السادسة مساءً.

وقال البنك في الإعلان: ” نظرًا للإقبال المتزايد من الجمهور الكريم لاستبدال الأوراق النقدية التالفة فئة (250) وما دون، يعلن البنك المركزي عن تمديد ساعات العمل الخاصة بالاستبدال، خلال الأيام من السبت إلى الخميس، بدءً من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً”.

وكان بنك صنعاء أعلن الأسبوع الماضي عن استبدال العملة الورقية التالفة بالجديدة فئة 200 ريال.

