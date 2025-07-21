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عدن - ياسمين التهامي - إسطنبول تستضيف الجولة المرتقبة من محادثات السلام الروسية الأوكرانية

تستعد مدينة إسطنبول التركية لاستضافة الجولة القادمة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، المتوقع عقدها يومي 24 و25 يوليو الجاري، وفقًا لما أفاد به مصدر لوكالة "تاس" الروسية.



ويأتي هذا التطور بعد إعلان الكرملين في وقت سابق من يوم الاثنين عن العمل على تحديد موعد للجولة الثالثة من محادثات السلام، وذلك في استجابة لاقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعقدها هذا الأسبوع.



وقد صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين بأن "الكثير من العمل الدبلوماسي" لا يزال قائمًا نظرًا للاختلافات "الجوهرية" في مواقف الطرفين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بمجرد التوصل إلى اتفاق.



وكان بيسكوف قد أشار يوم الأحد إلى استعداد روسيا للمضي قدمًا في تسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف موسكو يمثل الأولوية، وأن وتيرة العملية لا تعتمد على روسيا وحدها.

جدير بالذكر أن الجولتين السابقتين من المحادثات في إسطنبول لم تسفر عن وقف لإطلاق النار، لكنها شهدت تبادلاً واسعًا للأسرى وصفقات لاستعادة جثث الجنود القتلى.

وفي سياق متصل، أبدى الكرملين هذا الشهر استعداده لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا مهلة 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات.

كما وافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد موسكو، التي تستهدف المصارف وتخفض سقف أسعار صادرات النفط، بهدف تقليص قدرة روسيا على تمويل الحرب.