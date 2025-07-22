شكرا لقرائتكم خبر عن دفع 30 ألف يورو لخطبة ملكة جمال فرنسا.. فاستقبله زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سافر رجل بلجيكي يُدعى ميشيل، يبلغ من العمر 76 عاما، مسافة 760 كيلو مترا (472 ميلا) إلى فرنسا على أمل لقاء امرأة اعتقد أنها ستكون زوجته المستقبلية، لكنه سرعان ما اكتشف أنه وقع ضحية للاحتيال العاطفي عبر “الإنترنت”.

لقاء محرج مع الزوج الحقيقي عندما وصل ميشيل إلى منزل ملكة الجمال الفرنسية السابقة، صوفي فوزيلو، فوجئ بزوجها، فابيان، هو من استقبله عند الباب. أوضح ميشيل أنه كان يتواصل مع من ظن أنها فوزيلو، وأنه دفع مبلغ 30 ألف يورو (35 ألف دولار) لمحتالين أقنعوه بوجود علاقة عاطفية بينهما.

بحسب رواية فابيان، قال ميشيل عند الباب: “أنا الزوج المستقبلي لصوفي فوزيلو”، ليرد عليه: “حسنا، أنا الزوج الحالي”.

رد فعل الضحية وانتشار القصة أمام الحقيقة الموجعة، قال ميشيل بأسى: “أنا أحمق”، بينما كان يستعد للعودة في رحلته الطويلة إلى بلجيكا، وانتشرت القصة بسرعة بعد أن نشر فابيان مقطع “فيديو” للّقاء المؤلم على “الإنترنت”.

تفاصيل العلاقة الوهمية ميشيل، وهو أرمل منذ 4 سنوات، كان يعتقد أنه في علاقة حقيقية، إذ كان يتواصل على تطبيق “واتساب” مع شخص انتحل شخصية فوزيلو ملكة جمال منطقة ليموزان سابقا، والوصيفة الأولى لملكة جمال فرنسا عام 2007.

في 9 يوليو/تموز، ظهر أمام منزل الزوجين في بلدة سان-جوليان، على بعد نحو 420 كيلو مترا جنوب باريس. حاولت فوزيلو، البالغة من العمر 38 عاما، شرح الموقف لميشيل، وحثه الزوجان على التوجه إلى الشرطة وتقديم بلاغ رسمي، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان قد فعل ذلك.

ما هو الاحتيال العاطفي؟ الاحتيال العاطفي هو نوع من النصب الإلكتروني، حيث يتظاهر المحتالون بوجود علاقة عاطفية حقيقية مع الضحية بهدف استدراجه لتحويل الأموال، وغالبا ما يستغلون مشاعر الوحدة أو فقدان الشريك.

كيف تتجنّب الوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال؟ نصائح وقائية (وفقا لمنصة “Action Fraud”):

كن حذرا من أي طلب مالي من أشخاص لم تقابلهم وجها لوجه، خاصة عند التعارف عبر “الإنترنت”. استشر الأصدقاء أو أفراد العائلة قبل اتخاذ أي قرارات عاطفية أو مالية. تحقق من الصور الشخصية عبر خاصية البحث العكسي بالصور، فقد تكون مسروقة أو مزيفة. المصدر: الجزيرة مباشر + بي بي سي

