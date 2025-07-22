شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة بشأن قصف الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إسرائيل، تفاصيل جديدة بشأن الغارات الجوية التي شنتها على ميناء الحديدة، ردا على الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على تل أبيب ومدن أخرى إسرائيلية بدعوى "دعم فلسطين وإسناد غزة".

صدر هذا في تصريحات للجيش الإسرائيلي، أكد فيها قصف بنية تحتية في ميناء الحديدة، كان الحوثيون يعملون على ترميمها جراء غارات سابقة.

وقال الجيش الإسرائيلي حسب قناة الجزيرة القطرية: "نواصل استهداف وتدمير مواقع عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن".

مضيفاً: "استهدفنا صهاريج وقود وآليات هندسية تعمل على ترميم البنى التحتية في ميناء الحديدة باليمن". مردفاً: "استهدفنا سفنا وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية".

من جانبه توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحوثيين بجعل مصيرهم كمصير إيران، رداً على استمرار إطلاقهم الصواريخ على إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "مصير اليمن هو مصير إيران وسيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وتابع كاتس: "نعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين في اليمن". مردفاً: ‌‏"سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل".

في المقابل، قالت جماعة الحوثي إن "سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت ميناء الحديدة في اليمن". دون ذكر تفاصيل إضافية .



