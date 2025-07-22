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حادث مروري مرورع يؤدي بحياة دكتور وزوجته

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حادث مروري مرورع يؤدي بحياة دكتور وزوجته

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عدن - ياسمين التهامي - تسبب حادث مروري مرورع اليوم الإثنين بوفاة أحد الكوادر العاملة في القطاع الصحي وزوجته، بمديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت


وكشفت مصادر بأن بندر البرع توفي ومعه زوجته، إثر حادث مروري وقع أثناء عودتهما من صنعاء، وذلك في منطقة ضلاع همدان نتيجة تصادم بين سيارة أجرة (تاكسي) وشاحنة، بالتزامن مع مرور بندر البرع وزوجته، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة.

وأشارت إلى أنه تم إسعافهما على وجه السرعة إلى مستشفى 22 مايو؛ إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بجراحهما

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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