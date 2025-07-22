شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اللحظات الاخيرة لمنع ذئب بشري من اغتصاب طفل في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �مكن شباب الممدارة من احباط محاولة الذئب البشري المدعو مصطفى من اغتصاب طفل في احد العمائر المهجوره في الممدارة .

وبحسب الشباب فان الذئب يغتصب الاطفال وقد سجن من قبل بتهمت اغتصاب طفل وتم الافراج عنه قبل ان يحاول امس من اغتصاب احد الاطفال الا انهم تدخلوا باللحظة الاخيرة.

واشاروا الى ان مصطفى اول ماتم القبض عليه من الشباب قال بان الطفل ابن خالته ويريد منقشه بالعمارة قالوا له العمارة غير مسكونة وعندما طلبوا منهم يوديهم بيت الطفل هرب منهم وقاموا باخذ الطفل الى اهله الذين اكدوا بانهم لايعرفوا الذئب الذي حاول اغتصابه.

