شكرا لقرائتكم خبر عن اول رواية امنية بشان التقطع لشاب وقتله ونهب سيارته الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تود قيادة شرطة محافظة شبوة أن توضح التفاصيل المتعلقة بحادثة التقطع والحرابة التي أودت بحياة المواطن الشهيد ياسين سعيد احمد بلعيد الخليفي، والتي وقعت في مساء اليوم.



حيث تلقت الأجهزة الأمنية في المحافظة مساء اليوم، بلاغًا يفيد بوجود جثة مرمية على أحد طرق الصحراء الواقعة بين منطقتي ظليمين والعقلة. وعلى الفور، قامت فرق الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي والأدلة الجنائية بالانتقال إلى موقع الجريمة، وتبين أن الجثة تعود للمغدور ياسين سعيد بلعيد الخليفي، الذي كان يعمل كمالك مركبة أجرة على خط العقلة – عتق شبوة، وقد تعرض للاعتداء والغدر والقتل على يد عصابة مجرمين.



وفي أعقاب الحادث، باشرت قوات الأمن وقوات دفاع، بمساندة أبناء المحافظة المخلصين، في تتبع المشتبه بهم. حيث مرّت سيارة المجني عليه بنقطة تفتيش تابعة للواء الخامس دفاع شبوة بمفرق واسط في مديرية مرخة، ولم تتوقف السيارة حسب الأصول، الأمر الذي دفع القوات الأمنية لإطلاق النار على السيارة ومتابعتها. وأسفر ذلك عن انقلاب السيارة وخروج المشتبه بهم منها، وتمكن المجرمين من الفرار، في حين قامت القوات بمحاصرة أحد المنازل بمديرية مرخة السفلى الذي احتمى فيه احد المجرمين، حيث قام رب المنزل بتسليمه لقوات اللواء الخامس دفاع شبوة. لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى الأجهزة المختصة. كما تشيد قيادة شرطة شبوة بالدور الكبير لقوات اللواء الخامس دفاع شبوة في إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة، مؤكدة بملاحقة بقية أفراد العصابة وتقديمهم للجهات المختصة.

كما تؤكد قيادة شرطة محافظة شبوة، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتعاون مع أبناء المحافظة، خلال هذه الواقعة، مؤمنة أن كل من يخالف النظام ويعبث بأمن واستقرار المحافظة لن يُسمح له بالتمادي، وأن قانون العدالة هو الحاسم في ذلك.

كما تكرر قيادة شرطة شبوة، تأكيدها على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وأن أبناء المحافظة يقفون صفًا واحدًا خلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي لكل من يسعى للإخلال بأمن المجتمع، مؤكدين على رفضهم القاطع لأي أعمال إجرامية أو خارجة عن القانون. كما تُشيد القيادة بدور المجتمع في استنكار هذه الأفعال المنافية للقيم الإسلامية، ووقوفه الموحد ضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة

